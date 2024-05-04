Проклов день наступил по народному календарю
Память священномученика Януария и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других отмечают по народному календарю 4 мая, сообщает calend.ru.
Среди всех святых, которых почитают в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла. В этот день у жителей Руси было принято проклинать нечистую силу. Старикам приходилось выйти за околицу, встать лицом на запад и произносить заговоры.
Девушки же в Проклов день водили хороводы вокруг яблонь и пели песни. А по черёмухе могли судить по погоде. Чем раньше она зацветала – тем более жаркого лета ждали.
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