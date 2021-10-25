На 10% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области

07:17, 25 октября 2021, ПАИ

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил порядка 10%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в регионе подтвердились 56 321 случаев COVID-19, из них 282 — за прошедшие сутки. Выздоровели 47 769 пациентов, в том числе 287 — за минувшие 24 часа. Умерли 884 человека. В области проведено 590 066 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 1288.

По словам главы региона, нужно вместе сделать всё возможное, чтобы замедлить распространение заболевания.