Наблюдать за небом советует народный календарь в день Андрона Звездочета

07:39, 25 октября 2021, ПАИ

Андрон Звездочет наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

В этот праздник было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили о погоде и будущем урожае. Если небо было звездным, на следующий год ожидали много гороха. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Падающая звезда говорила о грядущих ветрах и сухом годе.

В это время продолжалась молотьба, люди делали из зерна крупу и муку. Чаще всего на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

25 октября отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за веру при императоре Диоклетиане. Во время гонений на христиан троих мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них говорил о том, что он христианин, что дороже любого имени, данного родителями. За это мучеников подвергали пыткам, но на всех допросах они заявляли, что не страшатся смерти, потому что их ждет жизнь на небесах. В итоге правитель распорядился бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не тронули их.