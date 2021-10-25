В Псковской области динамика прививочной кампании от коронавируса выросла на 22%

08:47, 25 октября 2021, ПАИ

В Псковской области динамика прививочной кампании от коронавируса выросла на 22%. На прошедшей неделе 6,3 тысячи жителей региона сделали первую прививку, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На данный момент в регионе первым компонентом привились 199 025 человек, 188 308 — вторым. За сутки прирост составил 155 и 112 соответственно. 9372 жителя области прошли ревакцинацию.

Использовано 79% поступившей в Псковскую область вакцины.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 10%.