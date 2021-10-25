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Культура

Международный день школьных библиотек празднуют 25 октября

25 октября отмечается Международный день школьных библиотек, сообщает calend.ru.

Праздник установлен с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус дня подтвердил новый президент этой организации Питер Дженко. В январе 2008 года координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник. В рамках мероприятий проводился сбор книг и другие события, посвященные школьным библиотекам.

В России праздник впервые провели в 2008 году под девизом «Школьная библиотека — на повестке дня». В традицию вошли съезды школьных библиотекарей, презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников (конкурсы, конференции, выставки, сборы книг), их родителей и учителей.

Напомним, Общероссийский день библиотек приходится на 27 мая.

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