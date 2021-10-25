Работники кабельной промышленности России отмечают профессиональный праздник

08:17, 25 октября 2021, ПАИ

25 октября работники кабельной промышленности России отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

В этот день в 1879 году инженер немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» К. Сименс получил свидетельство, разрешающее проведение работ на заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге. Таким образом, история кабельной промышленности России продолжается уже 140 лет.

В начале XX века были открыты кабельные заводы в Москве, Кольчугино, к 1916 году кабельные изделия в стране выпускали четыре предприятия, которые в годы Великой Отечественной войны оперативно перестроили работу в соответствии с нуждами фронта.

Сейчас кабельная промышленность в России динамично развивается и представляет выгодную платформу для инвестиций. Основные направления развития – разработка и выпуск новых видов продукции.

Слово кабель происходит от голландского kabel (канат, трос) и обозначает электрический, один или несколько изолированных проводников, которые заключены в герметическую оболочку, поверх неё накладываются защитные покровы. Кабель применяют для передачи на расстояние электрической энергии или сигналов. Конструкция зависит от условий его прокладки и эксплуатации – под землей, в воздухе, в воде, в химически активных средах, при низких или высоких температурах, при повышенной влажности.

В этот день отличившиеся сотрудники и руководители предприятий и организаций награждаются нагрудным знаком «Заслуженный работник кабельной промышленности».