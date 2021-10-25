Вирусолог объяснил рост числа тяжелобольных COVID-19

08:28, 25 октября 2021, ПАИ

Рост числа тяжелобольных COVID-19 связан с тем, что люди поздно обращаются к врачу, заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков газете «Известия».

По словам специалиста, сейчас коронавирус маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле, и в первые дни не всегда наблюдается характерная для COVID-19 потеря обоняния. Поэтому многие идут к врачу только тогда, когда поражены внутренние органы, что чревато тяжелым течением COVID-19 и повышеным риском летального исхода.

Инфекционист уточнил, что вариант коронавируса «Дельта» поражает людей всех возрастов, в том числе детей. «Даже те, кто болел другими штаммами, могут заболевать повторно. У вакцинированных больше шансов избежать тяжелого течения болезни», — отметил Евгений Тимаков.

Напомним, за неделю рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил порядка 10%. Всё о четвёртой волне заболевания читайте здесь.