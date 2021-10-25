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Владыка Тихон о вакцинации: Нужно прислушаться к врачам, а не к интернету

Прислушиваться к врачам, а не к интернету, призвал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Об этом он заявил в интервью Daily Storm, говоря о массовой вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в Псковской области тяжелая. Реанимационное отделение в инфекционной больнице расширено и занимает обычные больничные корпуса. В реанимации лежат даже дети. Причем большинство госпитализированных — непривитые.

Владыка заявил, что приходит в ужас от того, как легкомысленно люди относятся к этой проблеме. «Вбрасываются всякого рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни, начиная от масок и заканчивая прививками, и прочее», - констатировал он.

Митрополит Тихон заметил, что часто люди заражаются не от тяжелых больных, а от не знающих о том, что они являются латентными переносчиками. «Я убеждаю людей, что нужно прислушаться к врачам, а не к интернету. Это просто какая-то массовая, жуткая провокация и, конечно, страшно смотреть, когда люди умирают в больнице, а еще страшнее видеть, как люди просто лишаются рассудка, это же действует на нервную систему и на психику. Жуткая вещь», - сказал владыка.

По его словам, по ковид-диссидентству Россия занимает первое место в мире. Причем, по данным врачей, ковид-диссиденты оказываются самыми малодушными и самыми неприятными пациентами в больнице: у них начинается дикая паника, они поверить не могут, что оказались на больничной койке.

Митрополит заметил, что сам он привился уже давно, и призвал жителей региона пройти вакцинацию.

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