За пытку сожительницы кипятильником мужчина в Дедовичском районе отправится в колонию

09:38, 25 октября 2021, ПАИ

В Дедовичском районе местного жителя приговорили к тюремному сроку за пытку сожительницы кипятильником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за побои, в конце июля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей прислонил горячий кипятильник к ее верхней части бедер и нижней части живота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащие признаков преступления ст. 116 УК РФ, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

В связи с имеющейся непогашенной судимостью, условным осуждением по другому приговору подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 дней с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.