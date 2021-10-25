За пытку сожительницы кипятильником мужчина в Дедовичском районе отправится в колонию
В Дедовичском районе местного жителя приговорили к тюремному сроку за пытку сожительницы кипятильником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.
Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за побои, в конце июля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей прислонил горячий кипятильник к ее верхней части бедер и нижней части живота.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116.1 УК РФ (насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащие признаков преступления ст. 116 УК РФ, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).
В связи с имеющейся непогашенной судимостью, условным осуждением по другому приговору подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 дней с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор вступил в законную силу.
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