10 ДТП зафиксировано в Псковской области за неделю

09:32, 25 октября 2021, ПАИ

Десять дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Псковской области за период с 18 по 24 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

В результате данных аварий на территории региона погибли два человека, восемь человек получили различные трамы.

За неделю сотрудники регионального ГИБДД пресекли 1 904 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Также за этот период инспекторы остановили 41 водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, семь из них повторно. В ведомстве напомнили, что часто именно вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима являются причинами ДТП.