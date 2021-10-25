Условный срок получил житель Дедовичского района за использование поддельных банкнот

10:04, 25 октября 2021, ПАИ

В Дедовичском районе мужчина получил условный срок за использование поддельных банкнот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

В октябре 2020 года подсудимый заказал в интернете и приобрел 9 поддельных купюр номиналов 5000 рублей. После чего мужчина в конце октября 2020 года в Дно, в Дедовичском и Порховском районах купил товары в нескольких продуктовых магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.