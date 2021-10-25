Ввоз двух тонн небезопасной итальянской крупы пресекли в Псковской области
В минувшие выходные в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» Себежского района инспекторы управления Россельхознадзора пресекли ввоз двух тонн пшеничной крупы (семола), ее везли из Италии в адрес занимающейся розничной торговлей продуктами московской фирмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспектор выявил нарушение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В декларации был заявлен протокол испытания лаборатории «ПродЭкпертиза», местонахождение которой не было подтверждено по фактическому адресу осуществления деятельности.
Представленная декларация о соответствии была признана недействительной, пояснили в ведомстве.
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