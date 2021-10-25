Учёные рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые доказали, что в винограде содержится ряд полезных компонентов, оказывающих на организм человека благотворное влияние, пишет сайт «МедикФорум».
В частности, виноград богат веществом ресвератрол, который снижает уровень плохого холестерина и уменьшает сосудистые воспаления.
Кроме того, в винограде содержится большое количество фенольных соединений, способных снижать риск развития онкологических заболеваний. При этом фолиевая кислота, содержащаяся в винограде, обладает рядом полезных свойств, особенно для беременных.
Как отмечают эксперты, клетчатка из винограда улучшает пищеварение, а смесь целлюлозы, сахара и кислот относится к числу естественных слабительных.
Также виноград богат такими веществами, как кальций, магний, калий, фосфор. Они не только оказывают благотворное влияние на здоровье зубов, костей и кожи, но и поддерживают здоровое состояние лёгких, сердца и нервной системы.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
О спасении аистёнка с необычной отметкой рассказали в псковском реабилитационном центре
62 из 80 реанимационных коек заняты пациентами с COVID-19 в медучреждениях Псковской области
Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров пройдет в Пскове