Спасатели ищут в Псковском озере пропавшего почти неделю назад рыбака

10:23, 25 октября 2021, ПАИ

51-летнего мужчину ищут в районе Псковского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. ​

В воскресенье, 24 октября, от МВД России «Печорский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков в районе Псковского озера вблизи деревни Усадище Печорского района гражданина 1970 года рождения. Мужчина вышел на лодке в акваторию Псковского озера еще 19 октября и до сих пор не вернулся.

Сегодня в 9 часов утра мужчину будут искать специалисты посиково-спасательного отряда Пскова.