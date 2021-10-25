Спасатели ищут в Псковском озере пропавшего почти неделю назад рыбака
51-летнего мужчину ищут в районе Псковского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В воскресенье, 24 октября, от МВД России «Печорский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков в районе Псковского озера вблизи деревни Усадище Печорского района гражданина 1970 года рождения. Мужчина вышел на лодке в акваторию Псковского озера еще 19 октября и до сих пор не вернулся.
Сегодня в 9 часов утра мужчину будут искать специалисты посиково-спасательного отряда Пскова.
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