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Общество

Цикл образовательных программ и мастер-классов по воркауту стартовал в Псковской области

  • Цикл образовательных спорт-программ
    Фото: Street Workout Pskov - Воркаут Псков
  • Цикл образовательных спорт-программ
    Фото: Street Workout Pskov - Воркаут Псков
  • Цикл образовательных спорт-программ
    Фото: Street Workout Pskov - Воркаут Псков
  • Цикл образовательных спорт-программ
    Фото: Street Workout Pskov - Воркаут Псков
  • Цикл образовательных спорт-программ
    Фото: Street Workout Pskov - Воркаут Псков

В рамках проекта «Street Workout - сообщество твоего развития» в Псковской области стартовал цикл образовательных программ, направленных на закрытие дефицитов навыков Soft Skill, личностный рост, развитие лидерских качеств, а также мастер-классы по воркауту в формате онлайн с молодежью Псковской области. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov — Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В онлайн-мероприятии участвуют воспитанники школ, работающая молодёжь от 14 до 35 лет, воркаут-сообщества. География участников: Невель, Великие Луки, Себежский район, Идрица, Новоржев, Пыталово, Струги Красные, Гдов, Псков.

Кроме того, по словам организаторов, для участников проекта разработана бесплатная тренировочная программа из курса видео тренировок по воркауту.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области и проектного офиса «Команда 2018».

Информацию о проекте можно узнать здесь - https://vk.com/wall-25528429_5039.

Контакты:

https://vk.com/v.didych94

89118816577

Почта: workout.pskov@gmail.com

http://instagram.com/didych.vitaliy/

http://instagram.com/workout.pskov/

https://vk.com/pskovworkout

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