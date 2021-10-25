За весомый вклад в развитие экономики страны и региона поблагодарил псковских таможенников Александр Котов

10:48, 25 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Котова, этот год стал для псковской таможни юбилейным – в регионе отпраздновали 30-летие создания таможенной службы. Котов считает, что всё это время псковская таможня демонстрировала качественную и эффективную работу, связанную с обеспечением экономической безопасности, пополнением государственного бюджета, пресечением нарушений таможенного законодательства.

«На вверенном участке государственной границы псковские таможенники выставили надёжный заслон для ввоза на территорию страны контрабандных товаров и фальсифицированной продукции, а для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности значительно упростили процедуры таможенного оформления за счёт внедрения цифровых технологий и автоматизации операций», - отметил спикер.

Александр Котов поблагодарил псковских таможенников за профессионализм, ответственное отношение к делу и весомый вклад в развитие экономики Российской Федерации и Псковской области и пожелал им здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества.