За весомый вклад в развитие экономики страны и региона поблагодарил псковских таможенников Александр Котов
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов таможенной службы Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
По словам Котова, этот год стал для псковской таможни юбилейным – в регионе отпраздновали 30-летие создания таможенной службы. Котов считает, что всё это время псковская таможня демонстрировала качественную и эффективную работу, связанную с обеспечением экономической безопасности, пополнением государственного бюджета, пресечением нарушений таможенного законодательства.
«На вверенном участке государственной границы псковские таможенники выставили надёжный заслон для ввоза на территорию страны контрабандных товаров и фальсифицированной продукции, а для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности значительно упростили процедуры таможенного оформления за счёт внедрения цифровых технологий и автоматизации операций», - отметил спикер.
Александр Котов поблагодарил псковских таможенников за профессионализм, ответственное отношение к делу и весомый вклад в развитие экономики Российской Федерации и Псковской области и пожелал им здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества.
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
О спасении аистёнка с необычной отметкой рассказали в псковском реабилитационном центре
62 из 80 реанимационных коек заняты пациентами с COVID-19 в медучреждениях Псковской области
Практический бизнес-форум для отельеров, рестораторов и топ-менеджеров пройдет в Пскове