Псковские следователи расследуют травмирование 14-летней девочки «Сапсаном»

11:02, 25 октября 2021, ПАИ

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования несовершеннолетней девочки скоростным поездом «Сапсан», сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Вечером 23 октября 14-летняя девочка находилась на железнодорожной платформе станции Угловка - Алешинка. Она стояла прямо на краю платформы, когда воздушный поток, образовавшийся из-за промчавшегося мимо высокоскоростного поезда, затянул ее под поезд.

На данный момент пострадавшая с многочисленными переломами находится в медучреждении, ведется работа по установлению причин и условий произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе западного МСУТ СК России, псковские следователи осмотрели место происшествия, поезд и опросили очевидцев и членов локомотивной бригады. Также был проведен разговор с родителями пострадавшей, назначены необходимые экспертизы.