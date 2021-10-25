Псковичам напомнили, чем грозит неуплата штрафа в срок

11:09, 25 октября 2021, ПАИ

Если гражданин не выплачивает штраф в установленный срок, то в течение трех месяцев со дня просрочки платежа его могут оштрафовать на сумму, в двукратном размере превышающую сумму неуплаченного штрафа. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Также, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, гражданина могут арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.

В ведомстве напомнили, что информацию обо всех нарушениях можно получить в вашем кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, пользователи имеют возможность оплатить только половину суммы от вынесенного административного штрафа за нарушение ряда статей.