Псковичам напомнили, чем грозит неуплата штрафа в срок
Если гражданин не выплачивает штраф в установленный срок, то в течение трех месяцев со дня просрочки платежа его могут оштрафовать на сумму, в двукратном размере превышающую сумму неуплаченного штрафа. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Также, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, гражданина могут арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.
В ведомстве напомнили, что информацию обо всех нарушениях можно получить в вашем кабинете на портале «Госуслуги». Кроме того, пользователи имеют возможность оплатить только половину суммы от вынесенного административного штрафа за нарушение ряда статей.
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