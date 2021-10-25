Путин поручил регионам запретить развлекательные мероприятия ночью
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра», - говорится в перечне.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 ноября, далее - ежемесячно.
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