Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от коронавируса

12:30, 25 октября 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, два выходных с сохранением заработной платы. Это следует из поручения главы государства по итогам совещания с членами правительства.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерациии <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции», – сообщается в документе. Напомним, 20 октября Владимир Путин согласился с предложением о введении двухдневных выходных после вакцинации и призвал продумать введение этого механизма.

Также Путин дал поручение усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами в транспорте и привлекать силы и средства Минобороны и МЧС для помощи регионам, где складывается сложная ситуация с распространением COVID-19.