Марина Гаращенко: Дефицита кислорода в псковских больницах нет
В больницах Псковской области не наблюдается дефицит кислорода для пациентов. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.
По ее словам, сейчас по этому вопросу поступает много обращений.
«Сегодня мы ежедневно проводим мониторинг всех наших коек и обеспечением их кислородом. На сегодня с полной уверенностью можно сказать, что кислорода достаточно, дефицита нет. Все койки обеспечены кислородом», - отметила Гаращенко.
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