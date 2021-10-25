Марина Гаращенко: Дефицита кислорода в псковских больницах нет

12:32, 25 октября 2021, ПАИ

В больницах Псковской области не наблюдается дефицит кислорода для пациентов. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

По ее словам, сейчас по этому вопросу поступает много обращений.

«Сегодня мы ежедневно проводим мониторинг всех наших коек и обеспечением их кислородом. На сегодня с полной уверенностью можно сказать, что кислорода достаточно, дефицита нет. Все койки обеспечены кислородом», - отметила Гаращенко.