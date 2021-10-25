В Псковской области распространяется в основном дельта-штамм коронавируса - Гаращенко

12:45, 25 октября 2021, ПАИ

В Псковской области распространяется в основном дельта-штамм коронавируса, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«У нас в основном дельта-штамм. У него сверхкороткий инкубационный период от 2-3 дней, в среднем - 4-5 дней. Течение заболевания молниеносное. Температура 38-39, есть случаи, что и выше, есть риск серьезных осложнений. Поэтому мы постоянно призываем граждан, чтобы они относились к себе с внутренним трепетом. К любому симптому нужно прислушиваться», - рекомендовала Марина Гаращенко.

Она также добавила, что исчезновение обоняния фиксируется реже, чем в предыдущие волны, зато отмечается бессилие, слабость, кашель, одышка, нарушение со стороны дыхания, стремительное развитие пневмонии. «Поэтому нужно сразу обращаться ко врачам», - подчеркнула председатель комитета.