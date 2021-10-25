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Общество

Митрополит Тихон: РПЦ недостаточно взаимодействует с молодёжью

Daily Storm. Фото с интервью.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью Daily Storm признался, что в настоящий момент существует проблема вовлеченности молодёжи в Русскую православную церковь.

«Вы знаете, то, что мы слабо работаем, слабо несём, слабо и недостаточно, и недейственно несём слово Божие людям, и в том числе молодёжи, – это факт, к сожалению, – отметил митрополит. – Да, у нас есть молодёжь, и её немало, в Сретенском монастыре у нас просто огромный молодёжный приход, и таких приходов по Москве и по стране много, но в целом вовлеченность небольшая».

По его словам, священники стараются, старается святейший патриарх, но сказать, что церковь в этом вопросе преуспела, нельзя. «И предстоит сделать очень многое, и об этом говорится и на наших соборах, и святейший патриарх говорит», – уточнил владыка.

Митрополит Тихон считает, что важной задачей церкви является приобщение молодёжи к православной религии.

«Общество находится в состоянии подросткового негативизма, к сожалению, и мы это не переросли, мы это не перебороли, мы не встали на ступень выше. Конечно, у нас есть люди нормальные, даже речи об этом нет, но превалирует в обществе, к сожалению, пока именно это, – подчеркнул митрополит Тихон. – Впереди у нас большой труд, исполнение нашего церковного долга перед народом, сделать всё, чтобы нас услышали, не навязываясь, говорить просто и нести, ну в первую очередь, конечно, своей жизнью как-то пытаться достучаться до людей».

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