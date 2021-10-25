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Общество

В Псковской области более 90% пациентов с тяжёлой формой ковида не были привиты

В Псковской области более 90% госпитализированных пациентов с тяжёлой формой коронавируса не были привиты. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций.

Она отметила, что любой вакцинированный человек может заболеть. Однако те, кто вовремя вакцинировался, в основном переносят болезнь в лёгкой форме, без последствий. В том числе речь идет о пожилых людях старше 80 лет, у которых успел сформироваться иммунитет после прививки. «Даже если у них форма болезни близка к средней или тяжёлой, она проходит с правильным регрессом», - уточнила Марина Гаращенко.

По её словам, вакцинироваться сегодня нужно всем без исключения. Если у пациента есть правильный медицинский отвод – краткосрочный и долгосрочный - решение за врачебной комиссией. Марина Гаращенко отметила, что на медицинском отводе должны стоять подписи лечащего врача, который принимает решение о методводе, а также главврача медицинского учреждения или его заместителя, штамп медорганизации. «Только такая форма справки легитимна, те справки, которые не понятно где и кем выписаны, они нелегитимны, не являются медицинским отводом от вакцинации. Прошу всех обратить на это внимание», - подчеркнула председатель комитета.

Она добавила, что если медицинский отвод длительный, то такое решение принимает иммунологическая комиссия медицинской организации, в которой наблюдается пациент. И в таком случае на документе должно быть больше подписей.

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