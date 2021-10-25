Ректор Наталья Ильина прокомментировала появление на базе ПсковГУ «Точки кипения»

14:12, 25 октября 2021, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина прокомментировала появление на базе университета «Точки кипения». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Она напомнила, что в этом году ПсковГУ стал оператором международного проекта России и Белоруссии «Летний университет», и отметила, что проект реализовывался по поручению Министерства науки и высшего образования РФ. На открытие «Летнего университета» прибыли госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев и замминистра Минобрнауки РФ Наталья Бочарова.

Университет принял 150 белорусских студентов, которые две недели занимались проектной деятельностью. «Ребята обучались по трём образовательным программам – по журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям Soft skills. Лекции для студентов прочитали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов и другие эксперты», – рассказала Наталья Ильина и отметила, что одним из главных итогов этих двух недель стали социальные проекты, которые студенты смогут реализовать на родине.

«Мы убедились в том, что можем продолжать работу в этом направлении. И можем стать площадкой генерации идей для молодёжных международных стартапов», - подытожила ректор вуза.