«О, неделя прошла»: псковские випы – об увлечении компьютерными играми

16:09, 26 октября 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о своих первых компьютерных играх, «Сеге», «Марио», приставках, трате времени и игромании.

Руководитель по радиовещанию АНО ИД «Медиацентр 60», руководитель радиостанции «7 Небо» Андрей Калинин:

Я из армии пришёл, кажется, был 1990-й, когда это всё начиналось. Дома не было компьютеров, были приставки… А потом в развлекательном центре «Спектр» открылся игровой компьютерный салон: поставили в ряд около цветных телевизоров эти компьютеры. Я там работал администратором, ставил песочные часы, чтобы засечь время, сколько человек играет, собирал деньги. Тогда и сам попробовал сыграть, понял, как это интересно. Узнал, что такое Sega, изучил какие-то первые игры. Но это продолжалось недолго, потом работу я сменил.

Когда дома появился первый компьютер, скачал себе игру, и вот эти «ходилки-бродилки» меня так увлекли, что месяца четыре я полностью посвятил виртуальной реальности. Хотя графика была – сейчас смешно вспоминать.

До всего этого, когда я начал учиться в политехе в 1986 году, на лекциях по информатике была интересная история: если ты раньше остальных выполнял какое-то задание, тебе давали поиграть в игру. На зелёном экране квадратными пикселями был нарисован, например, какой-то поплавок, и ты должен был, когда он начинал дергаться, нажать на пробел, и на мониторе появлялась надпись: «щука, такой-то вес, столько-то сантиметров» или «окунь». Это тоже считалось увлекательной игрой.

Потом я повзрослел и постепенно понял, что для того, чтобы что-то получить, нажимать на кнопки мало, надо это время занимать какими-то другими процессами, которые приносят больше удовольствия, чем просто времяпровождение, после которого открываешь глаза – «о, неделя прошла». К счастью, игроманом я не стал.

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин:

Последний раз я играл в компьютерную игру, наверно, когда ещё дети были маленькие. Все эти «Марио», тетрисы, когда ещё к телевизору всё это дело подключалось. Обычно дочка просила: «Поиграй со мной». И я вынужден был участвовать вторым номером.

Всё это, может, и интересно, но совсем некогда. Если выпадает свободное время, то в интернете же столько всего интересного помимо игр. Я больше люблю по истории что-нибудь посмотреть, про достижения науки, вооружение, автомобилестроение. Не так давно интересовался столярными, слесарными работами. Удивляешься иногда, что в интернете могут быстро подсказать, как выполнить простейшую операцию с каким-нибудь инструментом, а у тебя это ну никак не получалось. За такими подсказками и обращаюсь, а на игры просто нет времени, на телефонные в том числе. Да у меня их и нет. Может, одна-две встроенные есть, но я в них даже не заглядывал. В телефоне иногда успеваю посмотреть новости – раз, какой-то непонятный вопрос уточнить - два.

Мой племянник на юге ходил и клянчил: «Дядя Игорь, ну дай поиграть в телефон!» Я ему говорю: «У меня нет игрушек». Так он умудрился за два часа накачать столько игр – я был в шоке. Потом, наверное, часа три удалял их, чтобы памяти хватило на остальное. На мой взгляд, вот эти игры – трата времени. Я как-то далёк от этого и отдыхаю по-другому. Может, на пенсию выйду и исследую этот вопрос, хотя и помимо игр много интересных занятий: можно что-то покрасить, попилить, построгать, пойти в лес, да и удочка меня уже заждалась, бедная.

Врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова:

Когда были приставки, играла в «Марио», но у меня не очень получалось, а когда не получается, я не играю больше. У меня реакция для этого плохая. Потом у знакомого появился компьютер и игра «Червячки». У меня тоже не слишком получалось.

Ещё была пошаговая стратегия, когда ты делаешь шаг и ждешь хода противника. Вот это дело другое. Любила играть в «Герои меча и магии». Но дольше часа я всё равно просидеть не могу, устаю. Может, со зрением связано, но долго у компьютера сидеть не получается.

Иногда, чтобы отвлечься, переключиться, играю в телефонные игры. Минут пятнадцать посидел, мысли дурные ушли, голова прояснилась – всё. Примерно в 2004 году появилось исследование, что офисные игры, когда пару раз в день, к примеру, заходишь пасьянс разложить, повышают производительность труда. Человек переключился, расслабился, а в это время мозг сработал, нашёл нужное решение. Опять же установлено, что стратегии, в которых надо подумать, увеличивают количество связей в головном мозге.

И всё равно компьютерные игры я не порекомендую. Одно дело, если ты взрослый состоявшийся человек, выросший не на компьютерах, можешь позволить себе 15 минут в телефоне поиграть. Другое дело, когда ребенок с неустоявшейся психикой сидит там всё время, вместо уроков, вместо того чтобы расслабиться, погулять, дать отдохнуть глазам и голове. И вот он сидит без конца за компьютером, глаза красные, весь красный, головной мозг напряжён. Без конца усиливать связи в головном мозге путём игр тоже нельзя, это ведёт к перенапряжению. Получается, что ребёнок учится, потом делает домашнее задание, потом сидит в компьютере. Без конца только умственный, умственный, умственный труд, то есть стимуляция, стимуляция, стимуляция, а надо и в футбол поиграть.

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Павел Комаров:

В школьные годы играл в Dendy, были такие восьмибитные приставки. Большого ассортимента игр не было: тетрис, «Марио», «Аладдин»… Потом появились компьютеры, там тоже в какие-то игры играл, но уже лет 15 ничего об этом не знаю. Наверное, вырос из этого всего. В телефоне тоже не играю: есть более интересные приложения. Но на работе, знаю, есть коллеги, которые увлекаются. И так практически целый день - работа за компьютерами, поэтому дома проводить свободное время таким образом уже совсем не хочется. Надо, чтобы уже и зрение отдохнуло, и ты сам отдохнул от всех этих гаджетов.