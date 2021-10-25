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Общество

17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю

17 нарушений в области оборота гражданского оружия выявили за неделю сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 89 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых было выявлено 17 административных правонарушений.

Псковичам напоминают, что при истечении разрешения на хранение и ношение оружия необходимо перерегистрировать его в отделении ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг, в таком случае будет действовать скидка 30%.

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