17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю

15:12, 25 октября 2021, ПАИ

17 нарушений в области оборота гражданского оружия выявили за неделю сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 18 по 24 октября сотрудники ведомства провели 89 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, в ходе которых было выявлено 17 административных правонарушений.

Псковичам напоминают, что при истечении разрешения на хранение и ношение оружия необходимо перерегистрировать его в отделении ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал государственных услуг, в таком случае будет действовать скидка 30%.