Численность Молодёжного парламента сократится по аналогии с Псковским областным Собранием

15:23, 25 октября 2021, ПАИ

Новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов сократится с 44 до 26 человек. Соответствующий документ, подготовленный вице-спикером регионального парламента Виктором Остренко, будет рассмотрен на октябрьской сессии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Уменьшение количества членов Молодёжного парламента обусловлено сокращением численности депутатского корпуса – согласно новой схеме территориального деления Псковской области на избирательные округа выборы в седьмой созыв областного Собрания проходили в 13 одномандатных округах, ещё 13 депутатов вошли в состав регионального парламента по партийным спискам. По этой же модели должен быть сформирован Молодёжный парламент, поскольку представительство партий в нём напрямую зависит от состава депутатского корпуса. Изменения численного состава должны быть отражены в нормативных актах.

«Вопрос об изменении численности мы обсуждали на заседании совета Молодёжного парламента и не раз говорили об этом с самими ребятами, – рассказала председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова. – Решение абсолютно логичное, потому что Молодёжный парламент – орган при областном Собрании депутатов, мы хотим ему соответствовать и должны быть сформированы симметрично. Кроме того, наверняка будет проще с организационной точки зрения».

После актуализации положения 13 человек (50 %) войдут в Молодёжный парламент по итогам открытого конкурса, вторая половина будет состоять из представителей партий, вошедших в состав Псковского областного Собрания депутатов по итогам сентябрьских выборов: шесть человек от «Единой России», три от коммунистов и по одному от справедливороссов, либерал-демократов, «Новых людей» и «Яблока».

Состав Молодёжного парламента на 2021-2023 годы должен быть определён не позднее окончания текущего года.

Напомним, что в сентябре 2020 года депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов поддержали в двух чтениях законопроект о сокращении численности депутатского корпуса с 44 до 26 депутатов.