ОНФ проводит мониторинг доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

15:25, 25 октября 2021, ПАИ

Общероссийский народный фронт проводит мониторинг доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

В соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (версия 13) в настоящее время выделяются несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.

Цель мониторинга — оценить доступность лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.

Принять участие в опросе можно здесь.