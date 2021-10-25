ОНФ проводит мониторинг доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19
Общероссийский народный фронт проводит мониторинг доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщается на сайте ОНФ.
В соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (версия 13) в настоящее время выделяются несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.
Цель мониторинга — оценить доступность лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19.
Принять участие в опросе можно здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
25 октября 2021
17 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области за неделю
25 октября 2021
Не менее 3,5 тысячи человек в день должны прививаться от коронавируса в Псковской области