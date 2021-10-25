В деревне Борки завершен ремонт воинского мемориала

15:38, 25 октября 2021, ПАИ

В деревне Борки Великолукского района завершен ремонт воинского мемориала, пишет районная газета «Наш путь».

В рамках работ были обновлены мемориальные плиты, облицован постамент. Также были покрашены отдельные элементы памятника.

Всего в Великолукском районе планировалось отремонтировать четыре воинских захоронения: в деревнях Беседино, Сидоровщина, Личково и Борки.