В деревне Борки завершен ремонт воинского мемориала
В деревне Борки Великолукского района завершен ремонт воинского мемориала, пишет районная газета «Наш путь».
В рамках работ были обновлены мемориальные плиты, облицован постамент. Также были покрашены отдельные элементы памятника.
Всего в Великолукском районе планировалось отремонтировать четыре воинских захоронения: в деревнях Беседино, Сидоровщина, Личково и Борки.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Занимаетесь ли вы благотворительностью?
23 октября 2021
С 28 октября Большой театр будет пускать зрителей на спектакли только при наличии QR-кода