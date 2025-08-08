Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Фестиваль «Культурные мосты» пройдёт в Печорах 9 августа

Фестиваль «Культурные мосты» пройдёт в парке «Треугольник» в Печорах 9 августа, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный телеграм-канал Псковской области

Жителей и гостей Печор приглашают познакомиться с культурой и обычаями разных народов, в том числе лучше узнать традиции малочисленного народе сето, который проживает на Печорской земле.

Представители народа сето расскажут о культуре и традициях, об уникальных костюмах и украшениях. Каждый желающий также сможет принять участие в танцевальном мастер-классе, чтобы выучить сетоский танец «Кузнец».

С уникальной песенной культурой народа познакомят детский этнографический ансамбль «Птенцы» и музейный ансамбль «Овсяные хлопья». Кроме того, посетители фестиваля смогут продегустировать блюда национальной сетоской кухни.

Ранее сообщалось, что открытая кухня будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове.

