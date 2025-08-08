Фестиваль «Культурные мосты» пройдёт в Печорах 9 августа
Фестиваль «Культурные мосты» пройдёт в парке «Треугольник» в Печорах 9 августа, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Жителей и гостей Печор приглашают познакомиться с культурой и обычаями разных народов, в том числе лучше узнать традиции малочисленного народе сето, который проживает на Печорской земле.
Представители народа сето расскажут о культуре и традициях, об уникальных костюмах и украшениях. Каждый желающий также сможет принять участие в танцевальном мастер-классе, чтобы выучить сетоский танец «Кузнец».
С уникальной песенной культурой народа познакомят детский этнографический ансамбль «Птенцы» и музейный ансамбль «Овсяные хлопья». Кроме того, посетители фестиваля смогут продегустировать блюда национальной сетоской кухни.
Ранее сообщалось, что открытая кухня будет работать на фестивале «Лешуга» в Пскове.