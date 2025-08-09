Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Стало известно, какие мероприятия ждут псковичей на этих выходных

Куда сходить на этих выходных в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

Спортивные активности ждут псковичей в Финском парке, сегодня с 13:00 до 17:00. Почувствовать гармонию с природой, испытать удачу в рыбалке и выиграть приз можно на берегу реки Великой (в районе улицы Детской), суббота и воскресенье с 7:30.

Попробовать натуральный продукт на ярмарке мёда могут все желающие в Детском парке, в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Погрузиться в красоту творчества художника Алексея Аникеенка возможно в субботу с 10:30 до 19:00 и воскресенье с 10:30 до 18:00.

«Отдохните душой на концерте военного оркестра в Детском парке, воскресенье, в 16:00. Желаю всем хороших выходных!» – отметил Борис Елкин.

