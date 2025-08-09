Иконостас в церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах планируют установить осенью

18:42, 09 августа 2025, ПАИ

Отреставрированный для церкви Сорока Севастийских Мучеников в Печорах иконостас планируют установить этой осенью, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»







Конструкцию будут собирать после завершения реставрационных работ в интерьерах храма.

Сейчас в церкви завершили кровельные работы. Идёт благоустройство территории вокруг церквей Сорока Севастийских мучеников и Святой Варвары.

Кроме того, специалисты укрепили и отреставрировали стены, заменили полы, оконные и дверные заполнения, радиаторы отопления, подвели к церкви все коммуникации, установили противопожарную и охранную системы, а также построили и оборудовали газовую котельную для двух храмов Сорока Севастийских Мучеников и Варваринской церкви.

Существующую церковь Сорока Севастийских Мучеников в Печорах построили в 1817 году на месте сгоревшей одноименной церкви. Строительство шло за счёт церковных средств и пожертвований прихожан.

Масштабную реставрацию церкви проводят впервые. Завершить все работы планируют в конце 2025 года.