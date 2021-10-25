Более 20 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

15:39, 25 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 20 690 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

24 октября в стране зафиксировано 1 069 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 37 930 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 25 октября в России выявлено 8 279 573 случая заболевания коронавирусом, 7 186 611 человек выздоровело, 231 669 – умерло.