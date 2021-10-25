Более 20 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 20 690 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
24 октября в стране зафиксировано 1 069 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 37 930 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 25 октября в России выявлено 8 279 573 случая заболевания коронавирусом, 7 186 611 человек выздоровело, 231 669 – умерло.
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