В России начали тестировать систему обнаружения вооруженных людей у школ

15:51, 25 октября 2021, ПАИ

В Самаре стартовало тестирование системы по обнаружению оружия у людей при подходе к школе. Разработкой проекта по защите школьников от вооруженных людей занимается компания NtechLab, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по консалтингу компании Глеба Дьяконова.

В самарской школе уже запустили пилотную версию, проектом заинтересовались местные власти и несколько крупных заказчиков. Однако, как признались сами разработчики, эта технология может распознавать только определенный вид оружия – если злоумышленник несёт небольшой пистолет, то камеры его отследить не смогут.

По плану разработчиков, если камера распознает человека с оружием, то она передаёт сигнал на школьный пункт охраны, в случае отсутствия обратной связи – устройство блокирует все входы в школу и сообщает полиции о потенциальной угрозе.