Ограничения в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения

16:12, 25 октября 2021, ПАИ

Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока в городе не будет привито 80 процентов жителей, подлежащих вакцинации. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, пишет РИА Новости.

Она отметила, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации, а прививку принимать без паники, как необходимую меру. Кроме того, она добавила, что в дальнейшем вакцинация будет проводиться ежегодно, аналогично прививке от гриппа.

«Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — сказала Чхинджерия.