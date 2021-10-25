Ограничения в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения
Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока в городе не будет привито 80 процентов жителей, подлежащих вакцинации. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, пишет РИА Новости.
Она отметила, что добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации, а прививку принимать без паники, как необходимую меру. Кроме того, она добавила, что в дальнейшем вакцинация будет проводиться ежегодно, аналогично прививке от гриппа.
«Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — сказала Чхинджерия.
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