О буллинге среди школьников поговорили в новом псковском проекте «Алло, мам»

16:13, 25 октября 2021, ПАИ

Новый проект о взаимоотношениях родителей и детей «Алло, мам» запустили в Псковской области. Реализуется он Центром науки и спорта «Без предела» при информационной поддержке Псковского агентства информации.

В выпусках поговорим о взаимоотношениях родителей и детей и проблемах, с которыми сталкиваются подростки. Вместе со специалистами разберемся, как помочь ребенку в трудных жизненных ситуациях и как говорить на непростые темы.

В первом выпуске разберемся, в чем отличие конфликта от буллинга, почему возникает буллинг, какие действия взрослых не решат проблему и, самое главное, что все-таки делать, если вы столкнулись с этим явлением. Обо всем этом поговорим с руководителем программ укрепления семьи для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня-SOS Псков» Алиной Черновой. Видео можно посмотреть здесь>>>.