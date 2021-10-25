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Общество

Мошенники оформили на великолучанина кредит на 320 тысяч

Мошенники оформили кредит на 39-летнего жителя Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 октября мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить на него кредит. Для предотвращения этого противоправного деяния великолучанину предложили уточнить реквизиты карты, а также коды из поступающих СМС-сообщений. Мужчина передал требуемые данные, благодаря чему злоумышленники зашли в его личный кабинет и оформили на доверчивого «клиента» кредит, после чего совершили банковский перевод на сумму 320 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Он заявил, что знал из СМИ о такого рода мошеннических проявлениях, однако всё равно поддался на уловку нечистых на руку лиц. По данному факту проводится проверка.

Еще двое жителей Пскова и Новосокольнического района в результате мошеннических действий лишились в общей сложности более 400 тысяч рублей. Полиция советует гражданам быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные ухищрения незнакомцев.

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