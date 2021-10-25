Три года тюрьмы грозит псковичу за удар кулаком по лицу мужчины

17:22, 25 октября 2021, ПАИ

В Пскове местный житель может получить три года тюрьмы за удар мужчины по лицу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

13 апреля этого года около 23:20, проходя мимо клуба «ТИР», мужчина вступил в словесную перепалку со стоящим возле здания местным жителем. Обвиняемый ударил молодого человека два раза кулаком правой руки по лицу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет.