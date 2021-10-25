Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Горбачева: Всероссийская перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева приняла участие во Всероссийской переписи населения. Она заполнила переписные листы через портал «Госуслуги».

«Мои коллеги прошли перепись в онлайн-формате и рассказали мне об этом. Я тоже приняла участие в масштабном статистическом мероприятии через портал «Госуслуги», – поделилась она. – Это удобно: не отнимает много времени и никуда ходить не надо, можно пройти перепись с помощью компьютера или телефона. К тому же это достаточно просто, на «Госуслугах» есть подсказки, как пройти перепись. У меня возник только вопрос: что понимается под домохозяйством и как переписать дочку, если она прописана в другой квартире. И я легко нашла на него ответ. Домохозяйство включает тех, с кем ты совместно проживаешь, и членов твоего домохозяйства можно тоже переписать».

По словам Натальи Горбачевой, участие во Всероссийской переписи населения важно для каждого человека.

«Мы – люди старшего поколения, понимаем, что у нас единая большая страна, понимаем, что перепись это мероприятие государственной важности. Как мы живем это вопрос, ответ на который важен каждому из нас. И для государства перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом. Перепись дает государству понимание, куда направить силы для развития», - добавила председатель Общественной палаты Псковской области.

С 15 октября по 14 ноября в России проходит Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может принять в ней участие одним из трех способов: ответив на вопросы на портале госуслуг, дождавшись переписчика дома или сходив на стационарный участок или в МФЦ. Узнать переписчика можно по уникальной накидке с логотипом переписи или попросив у него официальное удостоверение. Результаты переписи обнародуют в электронном виде в конце 2022 года на официальном сайте Росстата.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

Юные псковичи отправились в детский центр «Смена» Краснодарского края
25 октября 2021

В Псковской области скорректируют ограничительные противовирусные мероприятия
25 октября 2021

Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове к августу
25 октября 2021

Наталья Горбачева: Всероссийская перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом
25 октября 2021

Монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы» завершается в Идрице
25 октября 2021

Ужесточение антиковидных мер позволит сбить темпы прироста заболеваемости, уверен Александр Нестерук
25 октября 2021

О буллинге среди школьников поговорили в новом псковском проекте «Алло, мам»
25 октября 2021

Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...