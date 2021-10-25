Наталья Горбачева: Всероссийская перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом

17:47, 25 октября 2021, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева приняла участие во Всероссийской переписи населения. Она заполнила переписные листы через портал «Госуслуги».

«Мои коллеги прошли перепись в онлайн-формате и рассказали мне об этом. Я тоже приняла участие в масштабном статистическом мероприятии через портал «Госуслуги», – поделилась она. – Это удобно: не отнимает много времени и никуда ходить не надо, можно пройти перепись с помощью компьютера или телефона. К тому же это достаточно просто, на «Госуслугах» есть подсказки, как пройти перепись. У меня возник только вопрос: что понимается под домохозяйством и как переписать дочку, если она прописана в другой квартире. И я легко нашла на него ответ. Домохозяйство включает тех, с кем ты совместно проживаешь, и членов твоего домохозяйства можно тоже переписать».

По словам Натальи Горбачевой, участие во Всероссийской переписи населения важно для каждого человека.

«Мы – люди старшего поколения, понимаем, что у нас единая большая страна, понимаем, что перепись – это мероприятие государственной важности. Как мы живем – это вопрос, ответ на который важен каждому из нас. И для государства перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом. Перепись дает государству понимание, куда направить силы для развития», - добавила председатель Общественной палаты Псковской области.

С 15 октября по 14 ноября в России проходит Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может принять в ней участие одним из трех способов: ответив на вопросы на портале госуслуг, дождавшись переписчика дома или сходив на стационарный участок или в МФЦ. Узнать переписчика можно по уникальной накидке с логотипом переписи или попросив у него официальное удостоверение. Результаты переписи обнародуют в электронном виде в конце 2022 года на официальном сайте Росстата.