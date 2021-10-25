Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове к августу

17:59, 25 октября 2021, ПАИ

Участок улицы Германа от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту отремонтируют до 29 июля 2022 года. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» по контракту с УГХ администрации Пскова отремонтирует более 300 метров дорожного полотна. В ходе работ будет заменено покрытие проезжей части, установлены новые колодцы. Также будет произведен ремонт тротуара и бортового камня, появится новое пешеходное ограждение.

После завершения ремонтных работ восстановят зеленую зону и нанесут дорожную разметку. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».