В Псковской области скорректируют ограничительные противовирусные мероприятия

18:44, 25 октября 2021, ПАИ

25 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по эпидемиологической обстановке с первым своим заместителем Верой Емельяновой, руководителем территориального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком, председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Губернатор отметил, что необходимо активизировать работы по двум направлениям, по которым приходит наибольшее количество обращений граждан. В первую очередь, это организация ревакцинации на базе прививочных пунктов в торговых и досуговых центрах. Вакцинацию можно сделать по предварительной записи, так как медикам необходимо время, чтобы проверить данные пациента по базе данных (дата первой вакцинации, используемый препарат и др). Михаил Ведерников поручил организовать широкое информирование граждан по разъяснению механизма записи.

Второй вопрос — организация ПЦР-тестирования в регионе. Марина Гаращенко обратила внимание, что лаборатории в Псковской области работают на пределе возможностей. Чтобы увеличить количество исследуемых проб, проработан вопрос взаимодействия с частными медучреждениями, которые могут проводить подобные анализы. Достигнута договоренность с организацией обязательного медицинского страхования о дополнительной поддержке в данном вопросе.

Александр Нестерук проинформировал, что рост заболеваемости в Псковской области продолжается. При этом в последний отчетный период он был самый низкий за последние 5 недель — 10%. Увеличение заболеваемости происходит во всех возрастных группах, кроме детского населения.