Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области скорректируют ограничительные противовирусные мероприятия

Противовирусные меры будут скорректированы в Псковской области. Фото пресс-службы региональной администрации

25 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по эпидемиологической обстановке с первым своим заместителем Верой Емельяновой, руководителем территориального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком, председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

Губернатор отметил, что необходимо активизировать работы по двум направлениям, по которым приходит наибольшее количество обращений граждан. В первую очередь, это организация ревакцинации на базе прививочных пунктов в торговых и досуговых центрах. Вакцинацию можно сделать по предварительной записи, так как медикам необходимо время, чтобы проверить данные пациента по базе данных (дата первой вакцинации, используемый препарат и др). Михаил Ведерников поручил организовать широкое информирование граждан по разъяснению механизма записи.

Второй вопрос — организация ПЦР-тестирования в регионе. Марина Гаращенко обратила внимание, что лаборатории в Псковской области работают на пределе возможностей. Чтобы увеличить количество исследуемых проб, проработан вопрос взаимодействия с частными медучреждениями, которые могут проводить подобные анализы. Достигнута договоренность с организацией обязательного медицинского страхования о дополнительной поддержке в данном вопросе.

Александр Нестерук проинформировал, что рост заболеваемости в Псковской области продолжается. При этом в последний отчетный период он был самый низкий за последние 5 недель — 10%. Увеличение заболеваемости происходит во всех возрастных группах, кроме детского населения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

Юные псковичи отправились в детский центр «Смена» Краснодарского края
25 октября 2021

В Псковской области скорректируют ограничительные противовирусные мероприятия
25 октября 2021

Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове к августу
25 октября 2021

Наталья Горбачева: Всероссийская перепись населения – инструмент развития регионов и страны в целом
25 октября 2021

Монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы» завершается в Идрице
25 октября 2021

Ужесточение антиковидных мер позволит сбить темпы прироста заболеваемости, уверен Александр Нестерук
25 октября 2021

О буллинге среди школьников поговорили в новом псковском проекте «Алло, мам»
25 октября 2021

Вероятность летального исхода при дельта-штамме коронавируса возрастает на 132%

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...