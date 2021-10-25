Юные псковичи отправились в детский центр «Смена» Краснодарского края

19:00, 25 октября 2021, ПАИ

Во Всероссийском детском центре «Смена» открылась «АРТ-лаборатория Лидеров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре. Он располагается в Краснодарском крае, неподалёку от Анапы. Программа рассчитана для ребят, одаренных талантом и готовых к новым открытиям в области искусства. На смену приехали и юные псковичи. Арт-лидеры будут создавать проекты в творческой сфере, а затем воплотят свои идеи на сцене.



«Я хочу попробовать себя в новых сферах творчества, развить социальные навыки, в том числе и лидерство. Умение организовать коллектив, сплотить людей во имя одной цели пригодится каждому из нас. Также в «Смене» я хочу освоить новое направление в изобразительном искусстве, так как очень люблю рисовать», - рассказала Анастасия Иванова из Пскова.



В рамках программы «АРТ-лаборатория Лидеров» пройдут мастер-классы, экспертные сессии и встречи с успешными людьми, интеллектуальные игры и квесты. Итоговыми мероприятиями станут защита проектов и финал творческого конкурса.