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Общество

Губернатор проконтролировал благоустройство сквера на улице Первомайской в Локне

Ход благоустройства сквера около дома № 48/2 на улице Первомайской в Локне проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Сквер был выбран жителями округа в ходе рейтингового голосования в 2024 году. Его благоустройство начнётся в этом году.

«Хороший пример, когда жители активно участвуют в улучшении города», – отметил Михаил Ведерников.

Благоустройство проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется сделать дорожки из брусчатки, установить бордюр и тактильные плитки, а также разместить скамейки, урны, вазоны, качели и топиары.

Кроме того, будет установлен информационный щит и организовано освещение территории, чтобы создать комфортное и безопасное пространство для отдыха жителей округа.

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