Актёр Псковского театра Юрий Новожихин вошёл в состав секретариата Союза театральных деятелей России

19:10, 25 октября 2021, ПАИ

Народный артист России, актер Псковского театра драмы Юрий Новохижин вошел в состав секретариата Союза театральных деятелей России. Об этом ПАИ сообщили в драмтеатре имени А. С. Пушкина.

В Москве прошел VIII Съезд Союза театральных деятелей Российской Федерации. Председателем СТД РФ выбран Александр Александрович Калягин.

Юрий Михайлович Новохижин вошел в состав Секретариата СТД РФ сроком на пять лет.

Юрий Михайлович Новохижин – народный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, с 1978 года актер Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Является председателем Псковского регионального отделения СТД с 1986 года, с 2001 года – секретарь СТД РФ, с 2011 года – представитель СТД РФ в Северо-Западном федеральном округе. Юрий Новохижин – обладатель высшей награды Союза театральных деятелей «Золотой знак СТД РФ».

Более сорока лет остается ведущим актером и творческим лидером в труппе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина. Сыграл на псковской сцене более ста разноплановых персонажей, снискав любовь и уважение зрителей. Актер много работает и в настоящее время, исполняет роли в спектаклях «Соседи», «Позвольте вам выйти вон!», «Отелло». За мужскую роль второго плана в спектакле «Река Потудань» актер был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска».

В следующем году Юрий Михайлович Новохижин отметит свой юбилей.