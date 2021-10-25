Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ - благотворители

19:34, 25 октября 2021, ПАИ

Ежегодно, в октябре отмечается Международный День кредитных союзов. Кредитным союзом называют организацию финансовой взаимопомощи граждан. Это одна из самых массовых финансовых организаций, составляющая некоммерческую альтернативу банкам. Самая распространённая форма празднования этого дня – благотворительность. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который отражает желание нашх зрителей и читателей заниматься благотворительностью.

Треть участников опроса активно занимаются благотворительностью и готовы переводить личные средства в благотворительные организации. 24,5% бескорыстно оказывают помощь другим по мере своих сил: отдают одежду, жертвуют средства. 2% респондентов готовы, что называется, выразить респект и поблагодарить за контент любимых блогеров. Чуть больше 16% не могут позволить себе активно заниматься благотворительностью, но если есть возможность, готовы расстаться с мелочью, если кто-то просит милостыню. Чуть меньше 24% участников опроса благотворительностью не занимаются.

Опросы ВЦИОМ говорят следующее: за последние пять лет 69% россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности. Чаще всего россияне жертвовали вещи, игрушки (30%) в детские дома или дома престарелых, вносили средства на счет людям, нуждающимся в лечении (26%), подавали милостыню (24%), переводили деньги на счет благотворительных организаций и фондов (20%). Меняется формат благотворительности: россияне стали реже подавать милостыню. При этом увеличилась доля работавших волонтерами в больницах, домах престарелых или в социальных службах, а также участвовавших в организации или посещавших благотворительные акции: например, концерты, выставки, аукционы.



Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе — 19% — этот показатель почти не изменился за последние 10 лет. Регулярно благотворительностью занимаются преимущественно россияне в возрасте 35-44 года (24%), а эпизодически — молодые люди в возрасте 25-34 лет (65%) и 45-59-летние (63%). 17% респондентов участвовали в благотворительности за последние пять лет лишь однажды.

По данным неофициальных опросов, 47% россиян делают благотворительные пожертвования потому, что их волнует проблема, на решение которой можно повлиять деньгами или личным участием. Еще 43% хотят поддержать тех, «кому повезло меньше, чем им самим». 33% испытывают хорошие чувства, делая доброе дело.

В России сохраняется настороженное отношение к деятельности благотворительных фондов, показал недавний опрос фонда «Истоки». У значительной доли респондентов слово «фонд» ассоциируется с сомнительными финансовыми схемами, отметили исследователи. «Тем, кто занимается благотворительной деятельностью, так или иначе приходится сталкиваться со скептическим отношением и недоверием к деятельности фондов. Зачастую приходится проделать долгий путь, чтобы правильно донести до благотворителей и обычных граждан миссию и задачи деятельности фонда», – прокомментировала результаты опроса исполнительный директор «Истоков» Екатерина Герус.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.