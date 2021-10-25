В сокрытии вспышки африканской чумы свиней подозревают свиноводческое хозяйство в Псковской области

19:32, 25 октября 2021, ПАИ

Сегодня на официальном сайте Россельхознадзора вышла информация о том, что специалисты ведомства подозревают одно из псковских свиноводческих хозяйств Псковской области в сокрытии вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Gcrjdcrjq j,kfcnb/



По сообщению на сайте Россельхознадзора, под торговой маркой предприятия ещё весной вышла продукция, в составе которой обнаружен генетический материал вируса АЧС, а об очаге на предприятии официально было объявлено лишь через 2 месяца.

В день получения информации от Россельхознадзора в регионе по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была начата соответствующая проверка.

Как сообщила заместитель Губернатора Псковской области Нинель Салагаева, о ее результатах станет известно позднее.