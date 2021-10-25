«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Каким будет культурно-спортивный кластер Пскова

19:43, 25 октября 2021, ПАИ

Когда завершится строительство парка «Россия – моя история» в Пскове? Что еще войдет в новый культурно-спортивный кластер? Чем смогут заняться и как отдохнуть псковичи на новой благоустроенной территории на берегу Великой? Об этом в новом выпуске программы от 25 октября.