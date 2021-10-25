В Питерском детском доме творчества прошёл квиз «Псков. Россия во всей ее красе»

20:33, 25 октября 2021, ПАИ

С 19 по 22 октября 2021 г. в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» проходил онлайн квиз «Псков. Россия во всей ее красе», посвященный Псковской области. Квиз проходил в рамках районного гражданско-патриотического Проекта «Северо-Запад: по следам прошлого и настоящего». Об этом ПАИ сообщили методисты ДДТ.



Квиз проходил в форме ответов на вопросы, посвященных Псковской области: история возникновения города Пскова, природно-географические особенности, город в годы Великой Отечественной войны, культура и искусство Пскова.



В квизе приняло участие 45 человек.



Следующая игра «Великий Новгород» пройдет в ноябре 2021 и будет посвящена Новгородской области.



