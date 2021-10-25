В интернете появилось видео взрыва газа в Набережных Челнах

21:21, 25 октября 2021, ПАИ

ПАИ уже писало ранее о том, что сегодня в Набережных Челнах прогремел взрыв, повредивший шесть квартир в панельной пятиэтажке. «Известия» обнаружили и опубликовали видео взрыва, попавшего в регистратор проезжающего мимо автомобиля. На видео видно, что сначала вырывается большой сноп огня, а через пару секунд раздаётся громкий хлопок.

Названа предварительная причина ЧП: утечка домашнего газа. СК России по факту взрыва возбудил уголовное дело. Погибших нет.